Une trêve internationale bienvenue pour le Sporting de Charleroi

Le premier break international aurait pu couper les Zèbres dans leur élan, ça n'a finalement pas été le cas. Mais la seconde trêve, elle, semble arriver au bon moment pour Charleroi. Au terme d'une semaine compliquée pour le Sporting.

Sept victoires consécutives en championnat, un premier pas vers les poules de l'Europa League: il y a encore dix jours, le Sporting de Charleroi était sur son nuage. Sont venus ensuite, les premiers points perdus à Mouscron, une élimination douloureuse en Coupe d'Europe et une défaite contre le grand rival liégeois.

"Ca va faire du bien de souffler un peu"

La trêve internationale arrive au bon moment pour les Zèbres. "On a enchaîné pas mal de matchs", confirmait Guillaume Gillet, dimanche, après la défaite contre le Standard. "C'est une défaite qui fait mal, mais on doit analyser à tête reposée et ça tombe bien puisqu'on a quinze jours pour le faire", ajoute-t-il.

Ca va aussi permettre aux Zèbres de digérer les nombreux efforts fournis pendant les deux premiers mois de compétition. "Ca va faire du bien, il n'y a pas eu beaucoup de rotation pendant la première partie de saison. Ce sont des choix que l'entraîneur a faits et qui ont été payants durant les sept premiers matchs."

L'Europa League? "Un coup sur la tête"

Et les hommes de Karim Belhocine vont aussi pouvoir évacuer la frustration liée à leur élimination contre le Lech Poznan. "Ca a été un coup sur la tête, on méritait au moins de revenir dans le match. Ca a été une grosse déception pout toute l'équipe", insiste l'ancien Diable Rouge.

Mais hors de question pour les Zèbres de broyer du noir. "On est toujours en tête, il y a eu l'élimination et le couac contre le Standard, dans un des matchs de l'année, mais on ne doit pas oublier tout ce qu'on a fait de bien." Et repartir de l'avant, dès la reprise, à Genk? Réponse le 18 octobre.