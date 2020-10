Anderlecht-Dortmund annulé!

Le Sporting d'Anderlecht aurait dû avoir un sparring-partner de choix ce week-end, pendant la trêve internationale. Ce ne sera finalement pas le cas. Comme le confirment les deux clubs, le duel entre le Sporting et le Borussia Dortmund a été annulé, en raisons de tests positifs au Covid-19 dans les deux noyaux.

