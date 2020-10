19 buts pour Batshuayi en 31 matches de sélection : deux Diables dans l'histoire ont été atteint ce cap plus rapidement que lui

L'attaquant de Chelsea a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets jeudi lors de la rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire.

Michy Batshuayi ne cesse d'empiler les buts en... sélection nationale ! Après avoir écrit son nom dans la liste des buteurs face à l'Islande, il a récidivé ce jeudi en amical face à la Côte d'Ivoire. Il porte désormais son compteur à 19 buts en 31 matches.

Dans l'histoire des Diables rouges, seuls deux joueurs ont été plus rapides que lui pour atteindre, au minimum, cette barre des 19 buts : Robert De Veen et Jer Mermans.

Le premier a planté 26 buts en 23 matchs internationaux entre 1906 et 1913 et le second, 21 buts en 31 matches entre 1945 et 1951.