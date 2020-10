Paul Scholes nommé T1 en League Two

L'ancien Red Devils n'a que très peu assumé une fonction qu'il retrouve provisoirement.

Retraité des terrains depuis un peu plus de sept ans, Paul Scholes avait été entraîneur adjoint durant quelques mois à Manchester United, puis T1 d'Oldham Athletic durant un mois et demi. Il retrouvera cette fonction d'entraîneur principal durant les prochains jours.

Paul Scholes a été nommé entraîneur intérimaire de Salford City, qui vient de remercier son coach, Graham Alexander. Club de League Two (équivalent de la troisième division), Salford City appartient entre autres à Paul Scholes qui avait racheté des parts du club en compagnie de quelques anciens de la célèbre Class Of 92 de Manchester United (David Beckham, Ryan Giggs, Nicky Butt and Gary and Phil Neville).

Mais l'ancien international anglais, qui fera ses débuts de T1 samedi à Port Vale, ne sera qu'intérimaire: "il n'est pas candidat pour occuper le poste à long terme", précise la BBC.