L'Allemagne doit enchaîner !

L'Allemagne, décevante lors du Mondial 2018, est en reconstruction.

Joachim Löw a décidé d’écarter des éléments importants du titre de champion du Monde 2014. En effet, les Müller, Boateng, Hümmels, Khedira ou Ozil ne reverront pas la Mannschaft. Le sélectionneur s’appuie sur de jeunes pépites à l’image des Havertz, Werner, Gnabry ou Goretzka. Pour épauler ces jeunes joueurs, Toni Kroos et Manuel Neuer apportent toute leur expérience. Cette combinaison a parfaitement fonctionné lors des éliminatoires pour le championnat d’Europe, puisque la Mannschaft a facilement remporté son groupe devant les Pays Bas.

En Ligue des Nations, les Allemands ont connu un départ plus compliqué avec un nul à domicile face à l’Espagne (1-1 à cause d'une égalisation en toute fin de rencontre), et le partage des points lors du match aller face à la Suisse (1-1). Le week-end dernier, les hommes de Joaquim Löw se sont repris en s’imposant en Ukraine (1-2) face à une formation handicapée par des absences importantes.

En face, la Suisse, sur la lancée de son 1/8e de finale de Coupe du Monde, a atteint les phases finales de la 1re Ligue des Nations. Les Helvètes se sont cependant contentés de la 4e place du Final Four. En difficulté lors des éliminatoires de l’Euro, la Nati a fini fort en remportant ses trois dernières rencontres et a ainsi décroché son ticket pour le prochain Euro. En revanche, les débuts en Ligue des Nations sont laborieux avec deux revers en déplacement face à l’Ukraine (2-1) et l’Espagne (1-0), pour un nul à domicile face à l’Allemagne (1-1). En milieu de semaine dernière, les partenaires de Xhaka se sont également inclinés face à la Croatie (2-1) en amical.

