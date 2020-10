Test positif de Cristiano Ronaldo: quid de l'équipe de France?

Le Portugais Cristiano Ronaldo a affronté la France avec le Portugal ce dimanche et il a été testé positif au Covid-19. Mbappé et les autres Bleus doivent-ils se faire du mouron?

Les photos ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux. Les joueurs de l'équipe de France étaient tous heureux d'avoir affronté Cristiano Ronaldo et ont posté des photos. Camavinga est rentré à l'hôtel avec son maillot, alors que l'on a pu voir Kylian Mbappé se jeter dans ses bras après la rencontre.

Du coup, comme le joueur de la Juventus a été révélé positif au Coronavirus ce mardi, est-ce que les Bleus doivent se poser des question?

Et bien non puisque les joueurs de l'équipe de France sont quant à eux tous négatifs. Les tests ont été effectués lundi matin et les 25 Bleus sont bien partis pour Zagreb, où ils affronteront la Croatie ce mercredi.