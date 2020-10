Haland plan B du Real Madrid en cas d'échec dans le dossier Mbappé ?

Jusque-là concentrée à l'idée d'attirer le Norvégien en 2022, la Casa Blanca songe à avancer l'opération à l'été prochain.

Le Real Madrid serait prêt à passer à l'attaque l'été prochain concernant Erling Haland, d’après les informations du journal Marca. Le média madrilène lie le dossier Haland aux négociations avec le Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Le club merengue tentera sa chance avec le Scandinave dès l’été 2021 s’il échoue à recruter le champion du monde français.

Un plan B plutôt séduisant et ce pour plusieurs raisons. Le buteur du Borussia Dortmund est jugé plus accessible financièrement que Mbappé et présente également de belles garanties, avec des statistiques affolantes depuis plusieurs mois maintenant (21 buts en 23 matchs en 2020.