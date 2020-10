Premier League : le projet de réforme finalement abandonné

Le projet "Big Picture" voyait notamment une nouvelle répartition des droits télé, une réduction du championnat à 18 clubs, mais surtout un plus gros pouvoir des "gros" clubs.

L'idée de réforme est venue des propriétaires de Liverpool et de Manchester United qui auraient souhaité créer un G6 anglais donnant plus de pouvoirs aux gros clubs anglais.

Mais l'idée n'a finalement et logiquement pas plu. Même Boris Johnson, le Premier Ministre britannique, s'y était opposé publiquement. Les clubs ont finalement convenu de travailler ensemble, en tant que collectif de 20 clubs, sur un plan stratégique pour les structures futures et le financement du football anglais

