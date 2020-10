Chelsea prête un excédentaire en Russie

Victor Moses ne poursuivra pas la saison à Chelsea. L'ailier est en effet prêté jusqu'à la fin de la saison au Spartak Moscou sans option d'achat.

Agé de 29 ans, il a déjà été prêté au Fenerbahçe et à l'Inter, où il était coéquipier de Romelu Lukaku. Avec Chelsea il a remporté le titre de champion en Premier League et une FC Cup.

Best of luck in Moscow, @VictorMoses! 👊