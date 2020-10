Drôle de polémique à OHL, où le transfert jordanien a pris le numéro de Bjorn Ruytinckx

Musa Al-Taamari, le nouveau transfert d'OHL, n'a pas encore fait ses débuts qu'il crée déjà la polémique : le Jordanien a pris le numéro d'une icône louvaniste, Bjorn Ruytinckx.

Musa Al-Taamari a reçu le n°13 à OHL et cela n'a pas plu aux supporters du club, qui ont publié des messages peu amènes à l'encontre du Jordanien. De leur côté, les supporters jordaniens ont répondu de manière tout aussi énervée - une situation qui a poussé le club et Bjorn Ruytinckx lui-même à réagir officiellement en appelant tout le monde au respect et à la tempérance.

Al-Taamari, arrivé en fin de mercato en provenance de l'APOEL Nicosie, aura directement la pression pour ses débuts ...