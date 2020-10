Ronaldo a répondu à Neymar

Auteur d'un triplé contre le Pérou mardi soir dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022 (4-2), Neymar est entré un peu plus dans l'histoire de la Séléçao.

En inscrivant ces trois buts, Neymar a tout simplement établi un nouveau record et a ainsi dépassé un certain Ronaldo au classement des buteurs. Il compte donc désormais 64 réalisations en 103 sélections. Le n° 10 est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleção, derrière Pelé (71) mais devant Ronaldo (62). "Tout mon respect pour toi, Ronaldo", a-t-il d'ailleurs posté sur Instagram après la rencontre.

L'ancien attaquant âgé de 44 ans lui a adressé un message en retour et n'a pas tari d'éloges envers son successeur. "Le ciel est la limite ! Envole toi, mon grand ! Quelle belle histoire tu es en train d'écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t'appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet", a déclaré R9.