Le nombre de spectateurs autorisés dans les stades belges largement revu à la baisse

Pas de huis clos annoncés par le gouvernement ce vendredi, mais une nette diminution du nombre de spectateurs autorisés dans les stades.

Les spectateurs avaient fait leur retour dans les stades belges il y a un mois à peine, l'inquiétante augmentation des chiffres de contamination et de patients hospitalisés à obliger le Comité de Concertation à annoncer de nouvelles mesures ce vendredi soir.

Et le football n'y échappé pas. Dès lundi, 200 spectateurs, au maximum, seront autorisés dans les stades belges. Pas de changement pour ce week-end donc, mais la décision aura des répercussions sur les matchs de Pro League, mais aussi sur les rencontres d'Europa League et de Ligue des Champions disputées en Belgique et en principe sur les matchs des Diables Rouges qui accueilleront l'Angleterre et le Danemark, en novembre.