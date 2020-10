Thibaut Courtois a juré fidélité au Real Madrid

Très épanoui en Espagne et impeccable avec le Real Madrid depuis plusieurs mois, le Diable Rouge (28 ans, 4 matchs en Liga cette saison) espère prolonger le plaisir jusqu'à la fin de sa carrière.

Interrogé par la Cadena Ser, Thibaut Courtois a juré fidélité à la Casa Blanca. "Ce serait bien de pouvoir jouer ici pour le reste de ma carrière. Mais avant tout, c'est le quotidien, de bien jouer et de continuer à gagner. On verra plus tard, mais j'aimerais bien sûr rester ici encore de nombreuses années. (…) Madrid est pour moi une ville fantastique. J'adore vivre ici. Cela m'a manqué quand j’étais à Londres. À 90%, je serai ici toute ma vie", a lâché "El Muro".

Lié au club merengue jusqu’en juin 2024, le Belge n'a pas l'intention de bouger.