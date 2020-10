Le Cercle de Bruges ridiculise La Gantoise avant l'Europe

C'est ce qu'on appelle préparer un déplacement européen de la pire des façons : La Gantoise a pris l'eau au Jan Breydel ce samedi.

Drôle de résultat pour cette première rencontre de la 9e journée de Pro League : alors que La Gantoise semblait avoir relevé la tête avant la trêve, écrasant le Beerschot (5-1), les Buffalos ont pris presque le même tarif du côté du Cercle de Bruges (5-1).

Un but rapide (4e, 1-0) de Franck Kanouté, auteur d'un match sensationnel, mettait le Cercle sur du velours mais la réaction gantoise ne se faisait pas attendre avec une égalisation signée de la nouvelle recrue Hanche-Olsen (1-1, 14e). Un penalty signé Hotic faisait 2-1 à la demi-heure, et Ugbo creusait l'écart assez vite au retour des vestiaires (57e).

La Gantoise a beau recoller au score via Yaremchuk (3-2, 63e), les hommes de Paul Clement sont intenables ce samedi : Ugbo, encore (78e, 4-2) et Marcelin (82e, 5-2) tuent le match et mettent une vraie gifle à un Wim De Decker dont on doute qu'il puisse encore espérer rester à la tête de Gand très longtemps ... Il lui faudra en tout cas redresser la barre rapidement : ce jeudi, c'est un déplacement au Slovan Liberec qui attend son équipe.