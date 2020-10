Les joueurs de Gand ne s'en cachent pas : "C'est scandaleux"

La Gantoise s'est faite écarteler par le Cercle de Bruges ce samedi en ouverture de la journée de D1A, et les Buffalos n'étaient naturellement pas ravis.

"Nous sommes à nouveau totalement retombés dans nos travers, nous avons commis les mêmes erreurs que précédemment", se lamentait Sven Kums après la rencontre. "Prendre cinq buts, c'est franchement scandaleux. On prend trop de buts depuis le début de la saison, c'est un souci qui dépasse la défense", estime le médian. "Tout le monde fait des erreurs. On ne peut pas gagner comme ça".

Le nouveau venu et déjà buteur Andreas Hanche-Olsen aurait aimé pouvoir fêter sa première réalisation, mais avec cinq buts encaissés, le défenseur peut difficilement être satisfait. "Je suis content de ce but, mais c'était quand même une très mauvaise soirée. Je dois être auto-critique : prendre 5 buts, ce n'est pas possible pour ce club. C'est même presque honteux", reconnaît Hanche-Olsen.