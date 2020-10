Lommel et Westerlo se neutralisent, Seraing et l'Union peuvent s'envoler

Candidats déclarés à la montée, Lommel et Westerlo confirment leur début de saison mitigé.

Lommel et Westerlo faisaient partie, au même titre que l'Union, des favoris de la série en début de saison. Mais les premiers matchs ne confirment pas cet état de fait. Ce soir encore, les deux équipes ont manqué une occasion de se rapprocher du trio de tête.

Opposés, Limbourgeois et Campinois se sont neutralisés sur la pelouse du Stade Soeverein. Atabey Cicek avait ouvert le score pour les visiteurs à la demi-heure, Anass Zaroury lui a répondu juste avant la pause. Le score était acquis à la pause (1-1).

Les deux équipes se quittent sur un partage qui n'arrange personne: Lommel occupe la quatrième place avec huit unités, Westerlo la septième avec six unités. Tout profit pour Seraing et l'Union, qui se déplacent au Lierse et au RWDM, et qui peuvent prendre leurs distances en tête du classement.