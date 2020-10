13 sur 24, "c'est insuffisant", mais l'ambition d'Anderlecht n'a pas changé

Le bilan du Sporting après huit journées devrait être meilleur, mais l'ambition est la même: c'est l'avis du président du Sporting.

Dans une interview accordée à Sporza, Wouter Vandenhaute fait, notamment, le point sur l'état délicat des finances du club, mais il évoque aussi les aspects sportifs. Et il l'admet, Anderlecht doit faire mieux. "13 sur 24, c'est insuffisant. (..) Et si je regarde les matchs que nous avons joués, ce sont les rencontres à Eupen et contre Mouscron qui me laissent le plus de déception, car on devrait avoir quatre points de plus", estime-t-il.

Et pourtant, les ambitions du Sporting n'ont pas changé. "On doit toujours être dans le top 4. Et si nous ne sommes pas dans le top 4, mais que nous sommes Européens, alors notre saison sera quand même réussie."

La première ambition est donc de retrouver l'Europe, avec l'espoir de très vite se mêler à la lutte pour le titre. "Notre principal objectif cette saison est de nous qualifier pour les compétitions européennes. Et si on y arrive, nos chances de jouer pour le titre l'an prochain seront bien plus importantes. Cela peut aller très vite en football", conclut Wouter Vandenhaute.