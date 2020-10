Rocha veut aider le RWDM : "Un championnat que je connais bien"

Le RWDM s'est incliné à domicile contre Seraing (3-4) ce dimanche après-midi lors de la septième journée de D1B.

Quel match spectaculaire ce dimanche au Stade Edmond Machtens. Alors que le RWDM menait 2-0 après 25 minutes de jeu, le leader de D1B a renversé complètement la situation en revenant au score et a même pris les commandes de la rencontre juste avant la pause. "Nous avons très bien commencé la rencontre avec deux buts mais je pense qu'il a manqué un peu d'expérience pour contrôler le résultat jusqu'à la mi-temps. Nous savions très bien que Seraing disposait d'une grosse puissance d'attaque mais nous nous sommes faits tout de même surprendre", a confié Leonardo Rocha à l'issue de la rencontre.

Molenbeek reviendra à 3-3 en début de seconde période et sera même en supériorité numérique après l'expulsion de Faye. Les Bruxellois toucheront même le poteau. "Nous avions tout en main pour l'emporter mais Seraing a fait 3-4 sur un contre. Nous avons tout fait pour aller chercher un résultat mais nous n'y sommes pas parvenus", a confié l'auteur du deuxième but du RWDM.

Après une longue absence à cause d'une blessure au genou, l'attaquant a été prêté par Eupen cet été. "J'ai été super bien accueilli et je suis très content d'être ici. Nous avons un bon groupe et nous pouvons faire de belles choses cette année", explique l'ancien meilleur buteur de la saison 2018-2019 en D1B. "Un championnat que je connais bien et j''espère pouvoir apporter mes qualités et faire gagner des points à l'équipe. Je veux prouver que j'ai le niveau de jouer en D1A", a conclu Rocha.