La victoire de la maturité

Le Club de Bruges a commencé de la plus belle des façons sa campagne en Ligue des Champions.

On le savait, le Club de Bruges était diminué pour son premier match de Ligue des Champions ce mardi sur la pelouse du Zénit. Sans Deli, Mignolet, Kossounou et Krmencik; c'est un onze de départ qui était totalement chamboulé pour ce duel.

Cependant, cela ne s'est pa vu sur une pelouse qui rappelera à jamais des mauvais souvenirs aux Diables Rouges. Les hommes de Clement ont joué de façon très mature pour leur entrée en C1, et en première période si les russes n'ont pas été dangereux, c'est surtout grâce à l'organisation mise en place par le champion de Belgique, bien plus costaud défensivement qu'à Sclessin.

Offensivement, c'est assez hésitant en première période, et c'est un peu plus concret après la pause. Du moins sur une occasion, initiée par Emmanuel Dennis. Le Nigérian était pourtant complètement à côté de son sujet jusque là, mais il est à la base et à la finition d'une action qui ressemble plus à un but d'une équipe U10 qu'à autre chose (63', 0-1). Qu'à cela ne tienne, Bruges mène la danse.

Mais ce but fait malheureusement l'effet d'un réveil matin sur les hommes de Semak, qui vont d'un coup retrouver de l'allant offensif. Ce qui devait arriver arriva: Lovren frappe de loin, le ballon tape le poteau et le dos d'un Horvath qui ne méritait pas de se voir créditer d'un but contre son camp (74', 1-1).

Les deux équipes vont tenter de prendre les trois points, et Philippe Clement a fait des changements offensifs pour tenter le tout pour le tout. Bien lui en a pris, puisque dans les arrêts de jeu Vormer sert parfaitement De Ketelaere qui marque le but de la victoire (92', 1-2). Bruges a récolté les fruits de la campagne de la saison dernière et ne refait pas les mêmes erreurs. C'est ce qu'on attend d'un champion.