Kompany et son travail avec un coach de volleyball: "Je veux connaître la science du coaching"

La nouvelle est sortie dans la presse ce matin: Gert Vande Broek, entraîneur de volleyball, collabore avec Vincent Kompany.

Vande Broek a remporté beaucoup de titres en Belgique et est maintenant l'entraîneur national des Yellow Tigers. "Je connais Gert depuis un peu plus d'un an", réagit Kompany en conférence de presse ce mercredi. "Je parle beaucoup avec lui, c'est pour mon développement en tant que coach. Il y a aussi un but académique. Il a un diplôme et je veux savoir la science qu'il y a derrière le coaching. Ce n'est pas nouveau, cela dure depuis longtemps."

"La plupart des joueurs qui deviennent entraîneurs ont d'abord l'occasion de discuter et d'échanger avec d'autres personnes, avec des experts. Je n'ai pas eu ce luxe. Je trouve important d'entrer en contact avec ce genre de personnes et de le rester durant un certain temps. Tout le monde a besoin de contacts enrichissants pour avancer dans sa vie non?"