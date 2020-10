Le grand patron de la Liga fustige la LFP dans le dossier Médiapro

Le président de la Fédération Espagnole de Football a décidé de donner des leçons à la LFP dans le dossier qui oppose cette dernière à Médiapro.

Javier Tebas considère normal que Mediapro veuille renégocier le contrat de diffusion des droits TV de la Ligue 1. Interrogé par l'AFP, le patron de la LFP espagnole considère que le groupe Mediapro est dans son droit de renégocier le montant des droits TV pour la saison en cours :

"La Ligue française devait s'attendre à ce qu'un média détenteur de droits renégocie son contrat. Il faut renégocier ce contrat. Nous, en Espagne, nous l'avons renégocié, et avec des rabais importants", a-t-il indiqué. Et d'ajouter : "Quand Mediapro a décidé de mettre cet argent, personne ne savait qu'il y aurait une pandémie, que les bars allaient fermer, que le championnat français allait commencer plus tard. Ce ne sont pas les mêmes conditions, donc c'est normal." Pour rappel, Mediapro n'a pas versé les 171 millions d'euros attendus par les clubs, début octobre.