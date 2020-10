OHL vise le cinq sur cinq contre Bruges: "Ce serait fantastique"

Spécialisé dans les performances contre les cadors de Pro League, OHL a l'occasion confirmer contre le champion en titre, samedi soir.

Avec un bilan de 15 points sur 27 et une septième place, OHL a réussi son retour parmi l'élite. Et c'est encore plus vrai si on analyse les résultats des Louvanistes contre les grands du championnat.

Des victoires contre le Standard et La Gantoise, des partages contre Genk et Anderlecht, OHL peut boucler la boucle, samedi, contre le Club de Bruges. "Rester invaincu contre le G5 serait fantastique", estime Marc Brys pour Het Nieuwsblad.

Mais les Louvanistes ne débuteront pas le match contre Bruges pour ne pas le perdre. "On va jouer pour gagner, comme toutes les semaines, mais on n'est pas dans l'obligation de prendre des points. Notre bon début de saison permet de voir les choses avec sérénité, même si ça donne envie d'en faire un peu plus", conclut le coach d'OHL.