Hernan Losada avant le derby: "Puis-je dire que nous avons 13% de chance de gagner?"

L'élite du football belge n'avait plus connu un derby anversois depuis 2004. Seize ans plus tard, la ville d'Anvers va à nouveau vibrer pour le choc entre le Beerschot et l'Antwerp, samedi soir.

Et si ce sera une première pour Hernan Losada, il sait à quoi s'en tenir. "Il y a 16 ans, j'étais encore en Argentine. Aujourd'hui, je sais parfaitement comment motiver les joueurs. Pour autant que ce soit nécessaire. Il y a beaucoup de Belges dans notre noyau et ils connaissent l'importance de ce match. En plus, ce n'est pas seulement un derby, mais aussi un top match." L'Antwerp favori Un choc entre deux équipes qui figurent dans le top 5. Et si le Beerschot (3e) a réussi un meilleur début de saison que son voisin anversois (5e), Hernan Losada donne quand même l'étiquette du favori à l'Antwerp. "Ils ont gagné en Europa League jeudi, ils ont gagné la Coupe et font partie des meilleures équipes du pays. Puis-je dire que nous avons 13% de chance de gagner?", plaisante l'Argentin, en référence au numéro de matricule du Beerschot. Un seul regret pour Hernan Losada? Le huis clos décrété ce vendredi et qui privera ce derby d'une ambiance "fantastique". "Les supporters ont toujours une influence sur le déroulé d'une rencontre et c'est aussi vrai pour l'Antwerp que pour le Beerschot qui ont des supporters fanatiques. Mais je suis content qu'on puisse jouer ce derby malgré tout."