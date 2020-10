La Gantoise au fond du trou : "Ca paraît étrange, mais nous sommes sur la bonne voie"

Les Buffalos ont continué leur spirale négative en s'inclinant au Slovan Liberec. Jordan Botaka s'est exprimé après la défaite.

Sur le site officiel de La Gantoise, le latéral a regretté le résultat négatif concédé en Tchéquie : "Nous voulions vraiment inverser la tendance en Europe et ça s'est mal passé. C'est franchement dur de ne rien ramener à la maison après un bon match et des intentions positives", déclare Jordan Botaka. "Quand on voit comment on commence et comment on termine le match, c'est difficile de critiquer la mentalité".

Mais Gand est désormais en difficulté en championnat et en Europe. "Il y a beaucoup de discussions autour du club et de l'équipe ces derniers temps et je le comprends bien. Mais ça reste notre club. On fait notre maximum pour se sortir de là et même si ça paraît étrange, je pense que nous sommes en bonne voie", conclut Botaka avec optimisme.