L'OM veut et doit éviter une onzième défaite de rang

Marseille a remporté son match en Ligue 1 ce week-end, mais en Ligue des Champions c'est une autre musique.

Manchester City est le grand favori de ce groupe qui comprend Porto, l’Olympiakos et l’OM. Néanmoins, malgré leur succès face aux Portugais (3-1), les Anglais ont souffert pour faire la différence. Ce constat est le même en Premier League où City, avec un match en retard, occupe une modeste 13e place. Le week-end dernier, City a été contraint de partager les points avec West Ham (1-1), dans une rencontre où Kun Aguero s’est blessé.

En revanche, Pep Guardiola a une bonne nouvelle, puisque son maître à jouer, l’international belge Kevin de Bruyne a effectué son retour. Battu en quart de la C1 par Lyon, City et Guardiola sont sous pression cette saison. Manchester City, qui a battu Arsenal récemment, part logiquement et largement favori mais se méfie d’une réaction d’orgueil marseillaise.

Après 7 ans d’attente, l’Olympique de Marseille a retrouvé les joies de la Ligue des Champions, grâce à une excellente saison dernière que l’OM a terminée en 2e position de L1, derrière un PSG intouch. Pour leur entrée en lice en C1, les partenaires de Mandanda ont été décevants en Grèce face à l’Olympiakos (défaite 1-0). Alors que les deux formations se dirigeaient vers un match nul, Koka sur un service de l’ancien phocéen Mathieu Valbuena, a assommé les Marseillais dans le temps additionnel.

Les cadres de cette formation, à savoir Dimitri Payet et Florian Thauvin ont été inexistantsn et doivent une réaction à leurs fans. Le week-end dernier, la bande à André Villas Boas s’est reprise avec un succès en Bretagne face au promu lorientais. Le nouvel arrivé Belardi a été l’unique buteur de cette rencontre. Face au favori du groupe, l’OM n’aura rien à perdre et devra s’inspirer des récentes performances de l’OL face au club de Guardiola.

Vous pensez que Marseille va mettre fin à cette série de 10 défaites en Ligue des Champions? Alors foncez sur BETFIRST. La cote du nul est de 5.60 alors que la victoire de Marseille est de 9.50.