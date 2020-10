Thomas Tuchel réagit à la pression

Depuis quelques semaines, la pression est énorme sur l'entraîneur allemand du PSG.

Alors qu'il a confirmé que Marquinhos évoluerait au milieu, et Danilo Perreira en défense, contre Basaksehir, demain, en Ligue des Champions, le coach allemand a évoqué son avenir en conférence de presse.

"Je ne me sens pas en danger. On joue au foot. Je sais comment je travaille. Un coach ne doit jamais avoir peur d'un résultat. Ce n'est pas possible. Je sais comment on prépare les matchs, comment nous sommes ensemble, le reste ne m'intéresse pas." La presse fait état, pourtant, de dissensions de plus en plus flagrantes entre le coach Thomas Tuchel et le directeur sportif du PSG, Leonardo. Le match Basaksehir-PSG aura lieu ce mercredi, à 18h55.