L'Antwerp a hâte de croiser le fer avec Tottenham : "Nous jouons pour gagner, mais nous savons à qui nous avons affaire"

L'Antwerp n'a pas eu beaucoup de temps pour savourer sa victoire lors du derby anversois, car jeudi, José Mourinho et ses Spurs seront au Bosuil. Ritchie De Laet et Lior Refaelov attendent avec impatience ce match au sommet.

Bien sûr, Ritchie De Laet aurait préféré partager le groupe avec son ex-club Leicester City, mais il ne s'est pas du tout plaint lorsque Tottenham Hotspur est sorti. "Les joueurs espéraient un grand nom et nous sommes très satisfaits de Tottenham et de ce groupe équilibré", a expliqué le défenseur en conféfrence de presse. Les Spurs sont les grands favoris du groupe, mais le Great Old ne se laissera pas faire.

Finaliste de la Ligue des champions

"Leur attaque est fantastique, avec Kane et Son. Mais peu importe qui joue. Nous n'oublierons certainement pas de profiter, mais nous exigeons beaucoup les uns des autres et nous voulons aussi gagner. Si cela ne fonctionne pas, alors nous allons essayer de ne pas perdre à coup sûr", a souligné De Laet.

Lior Refaelov a un peu plus d'expérience sur la scène européenne, mais il ne veut manquer le match de jeudi soir pour rien au monde. "Il y a moins de deux ans, ils étaient en finale de la Ligue des champions ! C'est juste une équipe de haut niveau qui évolue au sein du meilleur championnat du monde chaque week-end. On commence à 0-0, c'est déjà dans la poche, après on verra, mais on veut au moins un point", a conclu l'Israélien.