Le dirigeant d'un club français impliqué dans une bagarre

Ce mardi, le FC Sochaux a publié un communiqué expliquant que son directeur général exécutif a été pris à partie ce lundi ""aux abords d'un restaurant du centre-ville de Montbéliard, avant d'être violemment agressé physiquement " .

Une plainte a été déposée par le directeur général de Sochaux, Samuel Laurent au commissariat de police de Montbéliard.

Pourtant, la version des faits du dirigeant sochalien est contestée par un témoin interrogé par l'Est Républicain. "Je mangeais à l’intérieur. On a senti que ça s’agitait dehors. Je suis sortie. J’ai vu un monsieur (Samuel Laurent, N.D.L.R.) en train de frapper le serveur et d’empoigner le bras de sa maman qui hurlait d’arrêter, une dame d’une soixantaine d’années. Je me suis demandé si cet homme avait bu. Il hurlait, se mettait en position de combat. Plein de gens essayaient de le raisonner. Il était incontrôlable." Une plainte a également été déposée par le serveur du restaurant dans lequel s'est déroulée l'agression.