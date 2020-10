L'Antwerp se positionne aux yeux de Clement: "Je le dis depuis la fin du mercato"

Si le Club de Bruges réussit jusqu'ici son parcours en Ligue des champions, que dire de l'Antwerp? Les Anversois semblent prêts pour entrer en concurrence avec les Gazelles.

Le Club de Bruges et l'Antwerp ont depuis le début de la campagne porté haut et fort les couleurs du football belge. Les Gazelles ont pris un point contre la Lazio alors que le Great Old a pris la mesure du grand Tottenham. Les deux équipes semblent les mieux armées pour prétendre au titre de champion en fin de saison.

"J'ai vu la rencontre face à Tottenham", a déclaré Clement en conférence de presse ce vendredi. " C'est superbe de voir une équipe belge jouer à un tel niveau. C'est une vraie propagande pour notre football. C'est aussi une bonne chose pour notre coéfficient."

Du coup, l'Antwerp dévoile un peu ses cartes pour la saison en cours: "Je le dis depuis la fin du mercato: ils seront à la lutte jusqu'au bout. Par rapport à la dernière saison, l'équipe joue un meilleur football avec l'arrivée du nouveau coach. Et quand tu peux laisser un garçon comme Birger Verstraete sur le banc, cela veut tout dire. L'Antwerp a signé un très bon coach, que je connais très bien. Ce sera une équipe redoutable".

Les Anversois ont un petit avantage mental après la victoire en Coupe de Belgique, et les deux équipes se retrouveront le 13 décembre au Bosuil.