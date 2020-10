Surprise, un match dure plus de 45 minutes

Le Club de Bruges continue de jeter des points par la fenêtre en Pro League. Une excellente première mi-temps ne suffit pas pour prendre trois points en Pro League.

Philippe Clement l'a assez répété: la succession des match va lui permettre de concerner un maximum de joueurs et de faire tourner. Ce samedi face à Malines, ce sont Brandon Mechele, Noa Lang, Michael Krmencik et David Okereke qui ont reçu leur chance.

La première période aura été excellente, et de la part des deux équipes. Malines est venu jouer crânement sa chance et les champions en titre veulent plier la rencontre le plus vite possible. C'est Ruud Vormer qui débloque la situation d'un superbe coup franc un peu avant le premier quart d'heure de jeu (13', 1-0).

Les locaux continuent et tapent sur le clou. Malgré quelques imprécisions offensives, le deuxième but vient d'une belle course de Noa Lang qui prend la défense dans le dos et s'en va tromper l'infortuné Coucke (28', 2-0). On se dit alors que la rencontre est terminée, mais c'est Halloween alors Bruges va jouer à se faire peur.

Juste avant la pause, Malines est en effet récompensé de son jeu vers l'avant gâce à un but signé De Camargo, qui réduit la marque d'une superbe Madjer (43', 2-1). Simon Mignolet avait à plusieurs reprises sauvé les meubles et on sentait que ce but tomberait à un moment donné.

Le vrai problème pour les Gazelles, c'est que la confiance a un peu quitté les rangs. Après la pause, les passes n'arrivent pas, les espaces se créent pour les Malinois et Mignolet doit piquer une grosse colère pour tenter de remobiliser tout le monde. Mata est entré, tout comme De Ketelaer et Diatta, mais ils se promènent sur la pelouse tels des fantômes.

Dans notre championnat, on ne peut se permettre de laisser filer une rencontre sans se faire punir et c'est ce qui arrive à 10 minutes de la fin. Un centre de la droite est remis de la tête par De Camargo pour Schoofs qui égalise dans le but vide (80', 2-2).

Le champion repart alors à l'assaut du but de Coucke, mais il est un peu tard pour se faire pardonner et prendre trois points. En championnat, le bilan est de 2 points sur 9 et c'est largement insufisant et il ne faudrait pas penser que le top 4 est déjà dans la poche.