Eden Hazard débloque la situation pour le Real Madrid, qui l'emporte tranquillement face à Huesca

Pour son retour dans le onze de base de Zinedine Zidane, Eden Hazard a frappé fort : encore en manque de rythme, il a ouvert le score d'une superbe frappe. Le Real, à la peine jusque là, a ensuite déroulé.

Sa dernière apparition avec le Real Madrid datait d'août dernier en Ligue des Champions : Eden Hazard faisait son retour dans l'équipe et ce dès le coup d'envoi face à Huesca ce samedi. Un petit événement, qui a rendu intéressant une rencontre peu passionnante face à un promu joueur qui mettra même par moments en difficulté les champions en titre.

C'est ainsi même Huesca qui trouvera le chemin des filets en premier, Rafa Mir lobant Thibaut Courtois mais étant logiquement signalé hors-jeu (21e). Le déclic ? Pas vraiment, le Real peinant à entrer dans son match. Mais l'étincelle viendra d'Hazard, aussi discret que son équipe depuis le début du match : prise de balle dans l'axe, accélération après un contrôle orienté et frappe des 25 mètres, imparable.

Le plus dur est fait et c'est ensuite Karim Benzema qui fera le break au meilleur moment, juste avant la pause (2-0, 45e). L'entente entre l'attaquant français et Hazard fait des merveilles, mais c'est Lucas Vazquez que Benzema sert pour tuer le match en seconde période (3-0, 54e). Six minutes plus tard, Hazard sort en ayant joué une heure de jeu comme prévu.

Huesca réduira l'écart à la 74e, mais finira battu 4-1 suite à un second but de l'homme du match, Karim Benzema. Le Real Madrid est en tête de la Liga avec 2 points d'avance sur la Real Sociedad et Cadix.