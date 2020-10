Mourinho tirera des conclusions après la défaite à l'Antwerp : "Ils facilitent mes choix"

Le calendrier très chargé de Tottenham avait forcé José Mourinho à mettre quelques cadres sur le banc pour le déplacement à Anvers, mais on ne peut pas dire que ses remplaçants aient gagné des points.

José Mourinho ne s'en cachait pas après la rencontre : "J'aurais aimé remplacer tous mes joueurs à la mi-temps". C'est peu dire que les joueurs alignés face à l'Antwerp n'ont pas convaincu leur entraîneur. "Nous avons un noyau large et je trouve que chaque joueur doit recevoir sa chance ; après, c'est à eux de la saisir".

Cela ne fut pas le cas au Bosuil. "Ce match m'a appris beaucoup et je crois que mes choix à venir seront plus faciles", conclut Mourinho. Certains ont perdu plus que des points sur la pelouse anversoise ...