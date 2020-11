Tu peux refuser une fois le Real mais pas deux

Le coach de l'Inter Milan aurait pu coacher le Real Madrid, pas une fois mais deux. Il explique les raisons de son refus.

Le coach du Real Madrid, Zinédine Zidane, et celui de l’Inter Milan, Antonio Conte, vont se défier mardi, en Ligue des Champions. Les deux hommes se connaissent très bien et s’apprécient, puisqu’ils ont été coéquipiers à la Juventus Turin pendant plusieurs années. Et Conte aurait même pu occuper le poste de Zidane sur le banc merengue. Mais le coach italien a refusé par deux fois les avances du club espagnol, comme il l’a confié en conférence de presse ce lundi.

"Par le passé, il y avait une opportunité pour moi de devenir l’entraîneur du Real Madrid, mais le moment n’était pas propice. J’ai été contacté à deux reprises et il y a certainement eu quelques moments où j’étais très proche de rejoindre le Real, mais la saison avait déjà commencé, il aurait été si difficile de les rejoindre en cours de campagne. Zidane ? C’était un grand joueur et une personne formidable. Il a été l’un des premiers à suivre la formation d’entraîneur… », a confié Conte devant les médias italiens ce lundi.