Nice a pris une décision concernant l'ex-Standardman Dante

Victime d'une sérieuse blessure au genou, le défenseur central brésilien (37 ans, 9 matchs et 2 buts en L1 cette saison) va être absent pour au moins 6 mois.

En fin de contrat en juin prochain du côté de l'OGC Nice, on pouvait penser qu'il avait peut-être disputé son dernier match sous les couleurs des Aiglons.

Mais ce mardi, le directeur sportif du club niçois a fait une mise au point. "Sa saison est terminée à 90% – s’il revient, ce sera peut-être le dernier mois –, c’est une mauvaise nouvelle pour lui, c’est une mauvaise nouvelle pour le club. (...) Sa réaction quand il a su que c’était les croisés, ça a été de savoir quand il se ferait opérer et quelle allait être sa rééducation. Ça ne sera pas la fin de sa carrière et ça ne sera pas son dernier match avec l’OGC Nice", a lâché Julien Fournier.

"C’est un exemple de professionnalisme sur le terrain, je sais qu’il fera sa rééducation à 400% et qu’il reviendra à son niveau. Son futur s’inscrit à l’OGC Nice, en tant que joueur tant qu’il le voudra, puis dans un autre rôle. Il est vraiment dans le club. Contrairement à 99% des joueurs pour lesquels on doit sécuriser un actif, on n’a jamais raisonné sous forme de durée de contrat avec lui, et sa blessure ne change rien à notre vision", a assuré le directeur sportif sur le site officiel de Nice.