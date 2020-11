Daniel Alves dézingue le FC Barcelone

L'ancien Blaugrana (de 2008 à 2016) regrette tout bonnement une gestion calamiteuse du club catalan.

Interrogé par la radio catalane RAC1, Dani Alves (37 ans) a taclé la direction du FC Barcelone, et n'a pas hésité à employer des mots très forts. "Je ne suis pas quelqu’un qui lance des piques, mais je pense que la gestion du club a été de se prostituer", a déploré le joueur actuel de Sao Paulo. "Peut-être que le président était mal conseillé, je ne dis pas que c’était uniquement la faute de Josep Maria Bartomeu. Le FC Barcelone est en train de changer de philosophie de club, c’est normal qu’il ait des problèmes", a précisé le Brésilien.

"Pour moi, il a perdu de son identité et maintenant il va devoir affronter un long processus pour la récupérer. (...) Je crois que le Barça ne souhaite être qu’un club commercial et ne fait que des affaires, avec des achats et des reventes. Quand vous faites ça, vous perdez votre identité. C’est le problème du Barça", a conclu Alves.