Southampton leader temporaire de la Premier League, triste nul entre Brighton et Burnley

La Premier League a un visage inattendu en haut du classement cette saison : les Saints de Southampton viennent de prendre la tête en venant à bout de Newcastle United.

Grâce à sa victoire sur Newcastle United, Southampton a pris la tête de la Premier League (2-0) grâce à des buts en début et en fin de rencontre de Che Adams et Stuart Armstrong. Les Saints restent sur trois victoires consécutives et sont invaincus depuis le 20 septembre dernier ; ils comptent 16 points, soit autant que Liverpool, mais avec une différence de buts supérieure.

Le match entre Brighton & Hove Albion (où Leandro Trossard était absent) et Burnley s'est achevé sur un triste 0-0, qui laisse les deux équipes en bas de classement : les Seagulls sont 16es avec 6 points et une seule petite victoire, et Burnley cherche encore sa première victoire de la saison avec 2 points à peine et une piètre avant-dernière place.