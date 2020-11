La Croky Cup repoussée, la 18e journée de Pro League avancée et une trêve raccourcie : le calendrier a été mis à jour !

La Pro League a communiqué le calendrier adapté pour les journées 17 à 20, ainsi que les dates prévues pour les matchs remis. La Croky Cup a été déplacée, et la 18e journée de Pro League avancée de quelques jours.

"Le Conseil d'Administration de la Pro League a décidé, après une concertation préalable avec les ailes amateurs, de reporter les 16èmes de finale de la Croky Cup. Les matchs auront lieu les 9 et 10 janvier et non aux dates prévues du 15 au 17 décembre", lit-on d'emblée dans le communiqué de la Pro League. Une décision liée "au contexte actuel, dans lequel les entrainements des clubs amateurs sont suspendus de manière provisoire jusqu'au 13 décembre en raison des décisions du Comité de concertation. Le programme de ces rencontres sera annoncé le lundi 16 novembre".

Ensuite, les reports de rencontres liées au Covid-19 ont forcé la Pro League à resserrer le calendrier : "La 18e journée de la Jupiler Pro League est avancée du 22 et 23 décembre aux dates du 15-17 décembre. Les dates libres en milieu de semaine du 22 et 23 décembre sont réservées aux matchs en retard", précise le communiqué. Pour les futurs matchs de la Pro League en retard, les dates du 29 et 30 décembre et la période comprise entre le 5 et le 14 janvier seront également utilisées si nécessaire".

Une trêve hivernale raccourcie

Ces déplacements de rencontres amènent inévitablement une récupération moindre : "Le report des 16èmes de finale au week-end du 9 janvier raccourcit de facto d'une semaine la trêve hivernale pour les équipes de la Jupiler Pro League", conclut la Pro League. Pas sûr que les clubs en soient ravis ...