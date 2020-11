L'ancien Anderlechtois Nicolas Pareja raccroche les crampons

L'Argentin a fait ses adieux au football professionnel. Il avait joué deux saisons à Anderlecht.

"Aujourd'hui, je dois écrire un message que personne ne veut vraiment écrire. Cela fait longtemps que je lutte en silence contre une blessure au genou pour pouvoir rejouer au football. Malheureusement, on m'a dit que je devais à nouveau passer sur le billard. Par conséquent, et en ces temps compliqués avec la crise sanitiare, j'ai donc décidé d'arrêter de jouer au football", a lâché Nicolas Pareja sur Instagram.

Le défenseur argentin avait remporté un titre national avec Anderlecht, une Coupe de Belgique et deux supercoupes entre 2006 et 2008. Anderlecht fut son premier club européen. Par la suite, il rejoindra l'Espanyol, le Lokomotiv Moscou et Séville. C'est dans ce dernier club qu'il a connu son apogée avec pas moins de trois victoires consécutives en Europa League (2014-2016), bien que sa contribution ait été limitée en 2016.

En 2010, il a joué son premier et unique match pour l'équipe nationale d'Argentine. En 2008, Pareja avait remporté la médaille d'or avec l'Argentine aux Jeux olympiques en Chine.

Après son discours d'adieu, un remerciement a également été adressé à Anderlecht.