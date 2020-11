Furieux, Luis Fernandez dézingue Leonardo

Il n'a pas apprécié les propos du directeur sportif du PSG concernant l'histoire du club et de Paris qu'il ne qualifie pas de ville de football.

"Les autres clubs qui ont gagné dans les années 1970, comme l'Inter ou l'Ajax, ont été fondés dans les années 1890. Il y a une culture dans la ville à construire. Paris, ça n'a jamais été exactement la ville du foot. C'est toujours Marseille. À Paris, il y a encore beaucoup de choses qu'on doit faire", a lâché Leonardo au cours d'un entretien accordé au média du PSG.

Luis Fernandez qui a endossé à peu près tous les rôles au PSG (joueur, entraîneur, directeur du centre de formation) est furieux contre le Brésilien qu'il accuse de ne pas respecter l'histoire bleu et rouge. "Quand j'entends ça, ça me révolte, je ne suis pas d'accord. Je ne partage pas du tout son opinion. Je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Nasser lui remette les idées en place", a lâché le consultant de beIN Sports.

"C'est vrai que quand il est passé par le PSG, il est resté dix ans. C'est bien ça, non ? Rai, lui, il a aimé le club. Même Ricardo, même Valdo. Eux, ils ne sont pas venus au club pour faire une année, flamber et partir ailleurs. Eux, ils ont aimé le PSG. Et ça on ne peut pas le leur enlever à ces Brésiliens-là. Lui, il est parti au bout d'un an. Alors quand on parle de culture, il faut savoir ce qu'on dit", ajoute Fernandez.

"Sa culture, c'est la culture italienne. Il aurait pu rester à Paris pour essayer de le faire grandir en tant que joueur. Son choix ça a été quoi ? Partir. Le problème c'est qu'en Italie il n'a pas réussi. Il n'a pas eu la gloire qu'il aurait aimé avoir. Là, il est dans un club où il a une difficulté avec un entraîneur qui ne se laisse pas faire. Mais il n'a pas à s'immiscer sur le passé. C'est pour ça que ses propos n'ont pas de sens. Ils sont déplacés et j'espère qu'on aura l'occasion de lui faire savoir. (...) Il y a une culture du supporter au PSG. Il y a des tribunes qui ont été pleines bien avant qu'il arrive. Quand il était joueur il l'a vu non? Mais ça ne l'intéressait pas à cette époque-là parce qu'il n'avait pas d'intérêt pour le Paris Saint-Germain. Dans sa tête il n'avait qu'une seule chose : partir jouer à l'AC Milan…", a conclu Fernandez.