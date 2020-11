🎥 Percy Tau buteur avec l'Afrique du Sud, promenade de santé pour le Maroc et Samy Mmaee

Belle soirée pour les Anderlechtois en éliminatoires de la CAN: après Mustapha Bundu, c'est Percy Tau qui a inscrit un but important avec son équipe nationale.

Alors que le Ghana s'envole en tête du Groupe C des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud ne pouvait pas se permettre de laisser filer des points contre le petit poucet de la poule, Sao Tomé-et-Principe. Il a pourtant fallu attendre la seconde période pour que Percy Tau débloque le marquoir, sur penalty. En toute fin de match, Bongani Zungu a rassuré les Bafana Bafana (2-0) qui confortent leur deuxième place à mi-parcours.

Hakim Ziyech porte le maroc

Autre Belgicain, autre victoire: le Trudonnaire et ancien du Standard Samy Mmaee était titulaire pour la troisième fois avec le Maroc. Et les Lions de l'Atlas n'ont pas tremblé pour dominer la République Centre-Africaine (4-1). Un doublé d'Hakim Ziyech et des buts d'Achraf Hakimi et de Zakaria Aboukhlal permettent au Maroc de rester en tête de son groupe avec un bilan de sept points sur neuf.

La Tunisie fait un grand pas vers la CAN

Enfin, la Tunisie a fait un grand pas vers la qualification pour la CAN, en dominant la Tanzanie grâce à un but de l'ancien Panda Youssef Msakni sur penalty (1-1). Neuf points sur neuf et six points d'avance pour Dylan Bronn et ses partenaires qui se rapprochent de la CAN 2022.