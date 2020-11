Philippe Montanier prend la défense d'Antoine Griezmann

L'entraineur du Standard de Liège a tenu à apporter son soutien à son ancien protégé de la Real Sociedad (2011-2013).

Interrogé par La Voix du Nord, Philippe Montanier a apporté son soutien à Antoine Griezmann (29 ans, 7 matchs et 2 buts en Liga cette saison) en plein doute. L’entraîneur du Standard de Liège a dénoncé le climat négatif qui entoure l’attaquant du FC Barcelone.

"Antoine a besoin de s’amuser, de jouer et de plaisanter pour donner sa pleine mesure. Ce n’est pas l’impression que ça donne", a expliqué le technicien français. Tout le monde l’adore. En plus de tout son talent, il est très persévérant, travaille beaucoup, se met toujours au service de l’équipe. Et il n’a aucun problème d’ego. On l’a bien vu chez les Bleus. Quand Kylian Mbappé est arrivé, il lui a tout de suite fait la place", a expliqué le coach des Rouches.