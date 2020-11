📷 Miguel Van Damme et sa femme annoncent un heureux événement pour mai 2021

Miguel Van Damme avait de tristes nouvelles à partager dans cette année 2020, mais l'horizon 2021 est plus souriant : le gardien de but du Cercle de Bruges a annoncé un heureux événement pour le mois de mai.

Enfin de bonnes nouvelles pour la famille Van Damme : Miguel et sa femme ont annoncé l'arrivée de leur premier enfant, prévu pour le mois de mai 2021. Un rayon de soleil pour le joueur du Cercle de Bruges, qui a appris ces derniers mois l'échec de la chimiothérapie devant soigner sa leucémie. Cet heureux événement amènera sans nul doute encore plus de combativité dans le chef de Miguel Van Damme et son entourage.