Marc Overmars et Edwin Van der Sar bientôt à Manchester United ?

Manchester United veut s'inspirer de l'Ajax et de sa stratégie basée sur la jeunesse. Celle-ci a fait ses preuves, permettant au club néerlandais d'atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions et de former de nombreux jeunes talents.

A l'origine de tout cela, on retrouve le duo composé de Marc Overmars et d'Edwin Van der Sar. Le premier, directeur du football, est prêt à relever un nouveau challenge. "Je suis ici depuis huit saisons maintenant. Pour moi, mais tout autant pour Edwin, il est certain que nous n'allons pas continuer ici jusqu'à 60 ans. Ce travail à Ajax coûte trop d'énergie. L'ensemble des Pays-Bas est constamment sur mon dos et a une opinion sur nous. Le travail a également apporté beaucoup de bonnes choses. Edwin et moi sommes fiers d'avoir ramené l'Ajax là où il devrait être en Europe", a expliqué l'ancien ailier à De Telegraaf. Des propos qui ont évidemment alerté Manchester United, déjà sur la trace des deux légendes néerlandaises depuis un bon bout de temps, comme le rapporte le Mirror.