Émile Mpenza : "Si j'avais joué avec De Bruyne, j'aurais dû moins courir pour marquer !"

Émile Mpenza a connu une époque durant laquelle voir la Belgique être favorite face à l'Angleterre était impensable. Mais l'ancien attaquant de Manchester City se réjouit de voir l'évolution des Diables.

Emile Mpenza a vu le flambeau de buteur vedette des Diables Rouges lui être repris par Romelu Lukaku, qu'il a cotoyé à ses débuts, mais l'ancien international (19 buts en 57 matchs avec la Belgique) reste un observateur avisé de notre sélection ... et de celle d'Angleterre.

Émile, en tant que buteur, quand tu vois Harry Kane, qu'est-ce que tu en penses ?

C'est le meilleur attaquant de Premier League à mes yeux ... avec Heung-Min Son. Pour moi, les deux avants de Tottenham sont les meilleurs du pays.

Et en sélection ? On a l'impression que Dominic Calvert-Lewin est presque prêt à lui prendre sa place. Carlo Ancelotti le compare à un certain Inzaghi ...

On tirera des conclusions en fin de saison. Un joueur peut devenir une star du jour au lendemain, mais ce qui compte est la continuité ... Harry Kane - et Inzaghi ! - n'ont pas fait cinq matchs, ils se sont installés. Kane a plusieurs saisons au plus haut niveau. Je préfère garder les pieds sur terre.

À l'époque, tu avais pris la place d'un certain Luc Nilis en sélection ... Alors qu'il semblait intouchable, c'était une star au PSV. Harry Kane est-il intouchable ?

(rires) Oui, c'est vrai ... Kane n'est pas intouchable en sélection mais l'écart entre les deux reste énorme selon moi.

Parlons de la Belgique. Avec quel joueur de la génération actuelle aurais-tu aimé jouer ?

(sans hésitation) Avec Kevin De Bruyne.

Pourquoi lui ? Qu'est-ce qui le rend si unique, d'après toi ?

Avec lui, je n'aurais pas dû courir autant pour me retrouver devant le gardien (rires). De mon temps, je devais courir à gauche, puis à droite, créer l'espace et aller en profondeur. C'était beaucoup d'efforts. Si tu ne dois pas faire ça, tu es plus frais devant et tu marques plus facilement, et Kevin aide l'attaquant sur ce plan.

Un pur talent, de l'entraînement ... ? Tu es entraîneur de jeunes à l'Antwerp, qu'est-ce que tu en penses ?

Il a un talent naturel, mais il est devenu ce joueur avec beaucoup, beaucoup de travail. Il a continué à progresser d'année en année, et ça, ce n'est possible qu'avec du travail. Et il continue : on voit qu'il n'est pas content de ce qu'il a et veut encore progresser.

Selon toi, doit-il terminer sa carrière à City ? Ca parle d'une prolongation jusqu'en 2025 ; s'il va au bout, il aura 34 ans ...

Et pourquoi pas ? Il y a eu Xavi et Iniesta au Barça, Pirlo à la Juventus ... Pourquoi pas faire de KDB ce type de joueur, une légende ? Pourquoi pas y finir sa carrière ? S'il s'y sent heureux, pour moi, il ne doit pas partir. Manchester City a l'ambition de devenir une grande équipe, plus grande chaque année. Kevin peut aider le club à passer ce palier, rester à City pour mener l'équipe.