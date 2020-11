Ridicule et honteux !

En deux rencontres, en Moldavie et en Bosnie, les Espoirs ont balancé par la fenêtre une qualification qui leur tendait les bras.

Il y a des défaites qui font grandir, il y en a d'autres qui donnent envie de se cacher jusqu'au centre de la terre. On ne va pas se mentir, celle des Diablotins sur le terrain de la Bosnie ce mardi soir est à ranger dans la deuxième catégorie.

Les hommes de Mathijssen ont en fait joué 7 minutes, c'est à dire jusqu'à l'ouverture du score. Sur cette action, rien à dire. Le dribble et la passe décisive de Charles De Ketelaere sont à montrer dans toutes les écoles, et l'ouverture du score de De smet est pleine de malice.

Après? Rideau ! Les milieux de terrain ont commencé à marcher et à perdre des duels, les attaquants ont été invisibles et la défense à trois composée de Faes, Bornauw et Touba va postuler pour le titre de spectacle tragicomique de l'année.

Bornauw, déjà peu à son affaire avec les Diables, remet ça et se fait dribbler comme un enfant sur l'égalisation de Savic. Deux minutes plus tard, Faes perd le ballon sur une rentrée en touche et Resic s'en va prendre le dessus sur Bornauw avant de trouver la lucarne de Bodart. C'est 2-1 à la pause, on attend la révolte.

Pour tout vous dire, on l'attend encore, car Bodart est encore là pour garder son équipe en vie, pendant que son homologue bosnien n'a pratiquement rien à faire. Ce qui devait arriver arriva: Kovas marque un troisième but en se jouant de Bataille (3-1). Le niveau global de cette rencontre aura été catastrophique pour les Diablotins, qui ont réduit le score sur penalty dans les dernière secondes par Openda (3-2).

Au moment où nous écrivons ces lignes, personne ne sait si les Diablotins peuvent encore se qualifier, cela dépendra des rencontres du soir. En attendant messieurs, rentrez chez vous, la tête basse si possible.