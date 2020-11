Une ancienne légende du PSG estime que Leonardo et Tuchel doivent collaborer pour le bien du club

Depuis quelques semaines, il y a de la tension au PSG entre Leonardo et Thomas Tuchel. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est le club qui en paie les pots cassés.

Luis Fernandez souhaite que Leonardo et Thomas Tuchel enterrent la hache de guerre, pour le bien du PSG. Il pense que les deux hommes doivent collaborer pour tirer l'équipe vers le haut.

"Cela crée des interférences à tous les niveaux. Entre le médical et le sportif, dans le management du groupe, dans le choix des joueurs recrutés ou de ceux qu'ils ont laissé partir. Chacun estime faire le mieux pour le club, mais ils le font chacun de leur côté, pas ensemble. Avec un message sous-entendu qui cause beaucoup de dégâts : ‘C'est lui ou moi'", a déclaré l'ancien technicien parisien lors d'un entretien accordé à France Football.

Pour rappel, l'Allemand était sorti du bois, durant le mercato, pour se plaindre du manque de recrues. Le Brésilien l'avait ensuite recadré publiquement. L'hebdomadaire explique que les deux principaux soutiens de Tuchel sont désormais ses deux stars, Kylian Mbappé et Neymar. Nasser Al-Khelaïfi a pris du recul, tandis que Leonardo ne s'exprime quasiment plus. Ces tensions n'empêchent pas le PSG d'occuper la 1re place du classement de Ligue 1, avec 5 points d'avance sur son poursuivant, le LOSC. Il éprouve en revanche plus de difficultés en Ligue des Champions.