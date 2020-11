🎥 La palette technique de Phil Foden

Une action pour résumer le match du jeune joueur de Manchester City avec les Three Lions mercredi soir.

L'Angleterre était déjà écartée de la course au Final Four avant son dernier match de Ligue des Nations, mais les Three Lions ont mis un point d'honneur à finir leur année 2020 sur une bonne note contre l'Islande.

Et Phil Foden en a profité pour se mettre en évidence. En inscrivant les troisième et quatrième buts de l'Angleterre d'abord. Avant de démontrer toute l'étendue de sa palette technique en fin de rencontre. Une belle soirée pour le jeune coéquipier de Kevin De Bruyne à City.