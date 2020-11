Capitaine et Diablotin: retour d'un cadre à Zulte Waregem

Il devrait jouer dimanche contre Malines.

Bonne nouvelle pour Zulte Waregem et Ewoud Pletinckx: sur le touche depuis près de deux mois en raison d'une blessure au genou, le capitaine de Essevée est de retour aux affaires et fera partie du groupe de Francky Dury pour la réception de Malines, dimanche après-midi.

Absent des deux dernières sélections de Jacky Mathijssen à cause de cette blessure, Ewoud Pletinckx n'a plus joué en Pro League depuis le 27 septembre et le partage contre le Standard.