De retour après s'être fracturé le crâne, Sammy Bossut portera le casque

Sammy Bossut fera bientôt son retour sur les terrains de Pro League, mais il prendra des précautions.

Il y a quatre mois, à l'occasion d'un match amical contre La Gantoise, Sammy Bossut avait été victime d'un choc violent avec Jordan Botaka. Il s'était relevé avec une commotion cérébrale et une fracture du crâne. "J'ai un bon ange-gardien", estime-t-il dans un entretien accordé à Sporza.

Une mésaventure qui n'est désormais plus qu'un mauvais souvenir pour le portier de Zulte Waregem, qui se sent "en pleine forme" et qui a "hâte de reprendre place entre les perches". Mais pas dans n'importe quelle condition. Comme Petr Cech en son temps, Sammy Bossut portera désormais un casque.