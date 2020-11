Manchester United va baisser le prix d'un indésirable

Troisième gardien dans un club est une situation assez peu enviable dans un club de haut niveau.

Devancé par David De Gea et Dean Henderson à Manchester United, Sergio Romero vit une terrible situation. L'Argentin n'a pas été inscrit sur la liste de joueurs éligibles pour la Premier League et la Ligue des Champions, et avait même forcé pour obtenir un départ cet été. Malheureusement pour lui, aucun club n'avait payé les 5,5 millions d'euros demandés par les Mancuniens.

Toutefois, les Red Devils auraient en effet accepté de réduire cette demande à 3 millions d'euros, selon le Daily Star. Un soulagement pour le portier âgé de 33 ans qui se réjouit de retrouver les terrains.